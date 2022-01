Pub de Conor McGregor foi atacado com 'cocktails molotov' durante a noite

O pub de Conor McGregor em Dublin foi alvo de um ataque com dois 'cocktails molotov', que foram atirados contra o edifício durante a última noite.A polícia irlandesa está a investigar o caso e, segundo o 'The Sun', foram também encontradas duas bombas caseiras nas imediações do 'Black Forge Inn', o pub que o lutador irlandês comprou por 2 milhões de libras, cerca de 2,4 milhões de euros.O edifício não sofreu grandes estragos, mas a polícia está a tentar encontrar testemunhas, além de consultar as imagens de videovigilância das proximidades.