Pugilista medalhado olímpico junta-se às forças armadas ucranianas

São vários os casos de desportistas ucranianos que se juntaram às forças armadas do país-natal para lutarem contra a Rússia no conflito armado vigente. Oleksandr Usyk , atual campeão do Mundo de pesos pesados, assim como os irmãos Wladimir e Vitali Klitschko, todos eles pugilistas, são alguns dos exemplos.Denys Berinchyk é a mais recente 'adição' das tropas da Ucrânia. O pugilista, de 33 anos, foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres na categoria de peso-leve.No Instagram, Berinchyk partilhou várias fotos, ora a manusear armas, ora em convívio com os seus agora camaradas.