Pugilista turco mata mulher

Selim Ahmet Kemaloglu, pugilista turco, matou a noiva com uma faca do pão, depois de uma discussão entre ambos. De acordo com a televisão 'NTV', o boxer, de 26 anos, estava confinado em casa, com a referida jovem, tendo sido o próprio a chamar as autoridades de saúde, mas os esforços para salvar Zeynep Senpinar foram inúteis.





Kemaglou também sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido assistido no hospital, antes de ser conduzido à esquadra. Neste momento ainda não foram revelados os motivos da acesa discussão entre ambos, mas, de acordo com o mesmo órgão de comunicação social, Zeynem Senpinar, cujo óbito foi declarado no local, sofreu vários cortes pelo corpo, inclusivé na garganta.