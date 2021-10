Raúl Lemos recorda o prémio 'Best Fighter': «É o troféu mais importante da minha carreira»

Falar-se da história do kickboxing em Portugal sem se referir o nome de Raúl Lemos é uma tarefa praticamente impossível. Se dúvidas houver em relação a isso, o facto de o ex-atleta ser o único português que já conquistou o 'Best Fighter', prémio que pode ser comparado à 'Bola de Ouro' no futebol, acaba por as dissipar. De resto, Raúl Lemos não esconde que esse momento tem um lugar especial na sua memória.





"O meu primeiro combate profissional foi com 17/18 anos, em Londres, no Campeonato do Mundo de Full Contact. Em 1995 fui campeão da Europa e, em 1997, também num Campeonato da Europa, tive o melhor momento da minha carreira. Para além da medalha de ouro, recebi um troféu que corresponde à bola de ouro no futebol, o prémio 'Best Fighter'. Claro que a medalha de ouro foi importante, mas dou mais valor ao 'Best Fighter'. Hoje em dia consegue-se analisar os adversários através de vídeos, antigamente não se fazia isso e, para além disso, fazia-se mais do que um combate por dia. Daí eu dizer que é um prémio especial", referiu aEsta conquista, de resto, valeu-lhe a alcunha de 'Golden Boy' e nem o facto de ter estado relativamente afastado da modalidade durante vários anos fez com que Raúl Lemos fosse esquecido. As solicitações de fotografias durante o Campeonato do Mundo, no qual esteve como treinador, foram muitas, situação que deixou o ex-atleta naturalmente satisfeito: "Acabei a carreira com 21/22 anos e depois dediquei-me ao meu negócio [Raúl Lemos tem vários ginásios em Aveiro]. Na altura já me sentia realizado e dediquei-me a outro caminho. No entanto, a família agora apoiou-me muito nesta decisão de aceitar o papel de 'selecionador' [o termo acaba por não ser oficial porque a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai está banida pela WAKO] quando fomos convidado pela WAKO a estar aqui presentes e foi ótimo sentir o carinho outra vez. Se tudo correr bem, estou aqui para continuar".