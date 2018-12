Record oferece acessos pay-per-view para o UFC 232

Record oferece um bilhete pay-per-view aos cinco primeiros leitores que respondam corretamente ao questionário em baixo e o enviem para o seguinte email: ufcrecord@gmail.com. Assista, em direto e sem qualquer custo, ao último evento do ano do UFC, que terá como prato forte o reencontro entre Jon Jones e Alexander Gustafsson.

Através de uma parceria entre a PokerStars e o UFC, fazemos chegar até si um dos eventos mais aguardados dos últimos dias de 2018, que irá decorrer em Los Angeles.

A transmissão tem início às 23h15 (hora de Lisboa) deste sábado, 29 de dezembro, com os combates preliminares, seguindo-se o 'main card', o combate entre Jones e Gustafsson, às 03h00. Atenção, igualmente, ao combate entre Amanda Nunes e Cris Cyborg. Os vencedores desta iniciativa serão contactados durante a tarde deste sábado com as instruções para poderem assistir aos combates.



Nota: os acessos não são válidos no Reino Unido, Irlanda, Canadá e Brasil.

QUESTIONÁRIO

- Quantos títulos serão discutidos no UFC 232?



- Qual o registo de carreira de Jon Jones no UFC?



- Contra quem Alexander Gustafsson perdeu a primeira decisão de título que disputou?



- Caso vença o combate com Amanda Nunes, Cris Cyborg irá conseguir algo que nenhuma mulher antes conseguiu no UFC. Do que estamos a falar?





- Na sua carreira no MMA, durante quantos combates Michael Chiesa esteve invicto antes de, em novembro de 2013, ter sofrido a primeira derrota?- Qual a nacionalidade de Alexander Volkanovski?- Chad Mendes já perdeu três lutas pelo cinturão no UFC. Quem foram os adversários?