'Reformado' McGregor faz teste antidoping a bordo de iate de luxo: «É tudo natural aqui»

O ex-campeão UFC, o irlandês Conor McGregor, foi controlado pela Agência Antidoping dos EUA (USADA), apesar de estar retirado. A bordo do seu iate de luxo, calculado em mais de três milhões de euros, o lutador foi incomodado ontem, nos preparativos para o evento de hoje no Mónaco, ao lado da princesa Charlene, ex-nadadora olímpica, e de outros atletas famosos.





McGregor vai percorrer 180 km numa bicicleta aquática, com o objetivo de promover o ensino da natação. Mas os ensaios foram interrompidos, deixando McGregor furioso: "O que está a acontecer aqui UFC? A USADA esteve no meu iate esta manhã para testes? Eu estou reformado! Mas vou em frente e permitir que me testem. É tudo natural aqui! Para sempre e sempre, Deus me abençoe", considerou o astro internacional nas redes sociais.McGregor colocou-se ainda à disposição para voltar a lutar no octógono ou num ringue de boxe.O irlandês pendurou as luvas em junho pela terceira vez na carreira, apesar de ter feito um retorno impressionante no UFC em janeiro, ao derrotar Donald Cerrone.Nick Diaz, irmão do antigo adversário de McGregor, Nate Diaz, também está de regresso. McGregor não perdeu tempo a chamá-los de "ratos bêbedos".