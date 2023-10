Retiro espiritual bizarro: Anthony Joshua passou quatro dias às escuras

Anthony Joshua, lutador de boxe britânico, saiu hoje de um retiro espiritual pouco visto mas que, obviamente, já começa a ser mediatizado por algumas figuras do desporto norte-americano, como é o caso de Aaron Rodgers, quarterback dos New York Jets.

Esteve fechado quatro dias num espaço sem luz, sem acesso a tecnologia e sem a possibilidade de comunicar com ninguém. O objetivo, garante, é desenvolver a personalidade.

"Quatro dias no escuro. Sozinho com a tua mente. No dia 20 de outubro serei uma das pessoas mais tranquilas do mundo, quando terminar um retiro de quatro dias às escuras. Há uma porta que eles abrem para me dar comida, mas não vejo ninguém", revelou antes de entrar neste... processo.

E apesar de pagar 2 mil euros para esta 'aventura' espiritual, não há luxos: "Com o que paguei espero que tenha uma cama, mas de resto não há nada. Nem telefone, nem TV, nem rádio, nem 'audio books'. Nada!"