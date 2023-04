Ricardo Hilário sagra-se campeão europeu de kickboxing: «Ambicionava isto desde que entrei na modalidade»

O dia 15 de abril de 2023 ficará para sempre na memória de Ricardo Hilário. Depois da prata conquista no Campeonato do Mundo em 2021 e do bronze no Campeonato da Europa de 2022, ambas as provas supervisionadas pela WAKO, o jovem luso conquistou o título de campeão da Europa de kickboxing em K1 (54,5kg).Ricardo Hilário, de apenas 20 anos, bateu o espanhol Albert Campos aos pontos (2-1), num combate disputado em Barcelona. Em conversa com, o atleta da KO Team não escondeu o orgulho pela conquista. "Foi um combate que correu bem, embora tenha sempre a sensação que pode correr melhor. Ainda não vi o combate com calma, mas do que me apercebi no ringue e do que falei com as pessoas próximas de mim, o terceiro assalto foi o único que perdi e mesmo assim foi equilibrado. Senti-me bem no combate, quando fui ao canto após o primeiro assalto senti que tinha ganho esse mesmo assalto. Ele entrou mais pressionante no segundo assalto porque também sentiu que eu tinha ganho o anterior e esse aspeto foi importante", vincou, explicando depois onde esteve o segredo do triunfo: "Fui mais eficiente nos golpes, ele bateu mais, mas eu fui mais efeitivo. Para além disso, usei bem os low kicks, ele não me defendeu e eu defendi bem a maior parte dos low kicks com que ele me bateu. Ele bateu mais na guarda e eu fui mais efetivo".Após a sua primeira grande conquista no mundo do kickboxing, Ricardo Hilário deu ênfase à ambição que tem em continuar a fazer bons resultados. "É um título profissional a nível europeu, é sempre difícil dizer que estava à espera até porque o adversário tinha muito qualidade. No entanto, entro sempre no ringue para ganhar. Ambicionava isto desde que entrei na modalidade, até porque o João Diogo [treinador] tem os títulos de campeão do Mundo e da Europa lá no ginásio. Ter um título que ele também conquistou é um motivo de orgulho. Acredito que esta conquista me vai abrir mais portas e que vou poder lutar com mais bons atletas. Quero sentir que estou ao nível dos melhores, tal como senti agora. Felizmente ganhei e sinto que estou no sítio certo. Para além disso, quero ganhar, como é óbvio".