Roy Jones Jr: «Mike Tyson é como um pitbull e só quer arrancar-te a cabeça»

Aos 54 anos, o lendário pugilista norte-americano Mike Tyson prepara o regresso ao ringue. A 12 de setembro, 'Iron' vai protagonizar um combate frente a Roy Jones Jr. em Los Angeles, na Califórnia, e o adversário do antigo campeão mundial de pesos pesados está bem ciente das dificuldades.





"Conheço o Mike e ele não é o tipo de pessoa que vai fazer isso só para agradar as pessoas e para que elas gostem. Ele é como um pitbull, só pensa em lutar. A única coisa que ele sabe fazer é ir para a luta e tentar arrancar-te a cabeça", afirmou o norte-americano, à ESPN, ele que é também uma lenda do boxe e foi considerado o 'lutador da década' de 90 pela Boxing Association of America."Sei como me divertir no ringue e tenho de tentar fazer o meu melhor. Tenho de estar preparado. Quero lutar, divertir-me e dar às pessoas um bom show", garante Jones Jr., de 51 anos, que além de vários títulos nacionais conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seoul (1988) na categoria de peso-médio.