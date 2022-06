Sábado é dia de Portugal no UFC: André Fialho e Manel Kapé procuram continuar a fazer história

Até há poucos meses o cenário de termos um lutador português no UFC era visto quase como uma miragem. Mas agora não só temos dois, como ambos irão combater no mesmo evento de 'pay per view'. Vai ser este sábado (madrugada de domingo em Portugal), com André Fialho e Manel Kapé a subirem ao octógono em Singapura no UFC 275. Será uma espécie de Dia de Portugal no UFC, curiosamente um dia depois do 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.No cartaz estarão duas lutas pelos cinturões, mas o principal interesse para os fãs portugueses serão mesmo as lutas de Fialho e Kapé. O primeiro a entrar em cena será mesmo o lutador de Cascais, para defrontar Jake Matthews naquele que será o seu quarto combate do ano, o terceiro em... menos de dois meses. Depois, será a vez de Kapé, para uma luta com Rogério Bontorin. Ambos os portugueses vão em séries de dois combates seguidos a ganhar.Relativamente às duas lutas de cinturão, a primeira será no peso mosca feminino, com Valentina Shevchenko a defender o título perante Taila Santos. Depois, a fechar o cartaz, será a vez do veterano Glover Teixeira fazer a sua defesa de cinturão diante de Jirí Procházka.Ambos os combates serão transmitidos na SportTV, canal que tem os direitos do UFC para o nosso país.