Shaquille O’Neal é nova estrela do UFC

Para além de ter sido um grande jogador de basquetebol, Shaquille O’Neal é conhecido pelas suas inúmeras manobras de diversão agora como estrela de televisão. E a última de Shaq promete fazer furor. É que o o antigo campeão de NBA pelos Lakers vai agora experimentar fazer um combate de... UFC! Isso mesmo, imagine um corpo gigante, com 2,16 metros de altura e 150 quilos de peso, dentro do octógono habitualmente usado no UFC... numa luta contra o antigo campeão de artes marciais mistas Forrest Griffin!

O resultado deste improvável acontecimento desportivo, que promete rivalizar com o duelo entre McGregor e Mayweather...vai ser revelado na totalidade nos próximos dias, no programa televisivo Big Chicken Shaq. Até lá, o antigo craque da NBA tem publicado nas redes sociais pequenos vídeos, mostrando partes da preparação do combate desigual... a nível de peso. Segundo as críticas, Shaq mostra-se bem ágil e veloz para as características ímpares do seu corpo. "É um enorme desafio e aposto que vão gostar do resultado. Fiquem atentos", alertou O’Neal, sobre este episódio especial que estará disponível na sua série nos Estados Unidos.

Autêntico ídolo dos mais jovens, Shaquille continua a mostrar uma enorme vivacidade aos 46 anos, depois de se ter retirado da NBA em 2011, ao serviço dos Boston Celtics.