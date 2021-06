Sport TV transmite combate entre Mayweather e Logan Paul

Floyd Mayweather e Logan Paul defrontam-se na madrugada de segunda-feira, pela uma da manhã, num duelo que marca o regresso do norte-americano ao boxe três anos depois e que poderá ver na SportTV, anunciou esta sexta-feira a estação televisiva de conteúdos desportivos.





Recorde-se que o pugilista, de 44 anos, retirou-se do boxe invicto e quer continuar dessa forma depois do combate frente à estrela do YouTube, que recentemente se aventurou no mundo do desporto.