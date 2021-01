Sucedem-se as críticas a McGregor: «Adorei ver aquele bocado de merda ser massacrado»

Conor McGregor sempre foi polémico e esta semana tem estado debaixo de críticas, depois de ter sido derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier. Depois de Khabib e também Maywather terem comentado publicamente a derrota do irlandêws, lançando-lhe duras críticas, também Justin Gaethje comentou em tom crítico as atitudes de McGregor.





O momento em que Poirier surpreendeu tudo e todos e atirou McGregor ao tapete O momento em que Poirier surpreendeu tudo e todos e atirou McGregor ao tapete

A carregar o vídeo ...

"McGregor foi tratado de forma especial várias vezes e não aproveitou. Este evento foi feito para ele, para ele vencer. Agora quer ser o 'Sr. Humilde', mas teria sido um verdadeiro idiota se tivesse vencido o combate", afirmou o norte-americano."Estou muito feliz por Poirier, que acabou com McGregor. Adorei ver um fala barato ser derrotado, não há nada que me faça mais feliz do que ver um bocado de merda ser massacrado", afirmou ainda Justin Gaethje, garantindo também: "Não voltarei a lutar pelo UFC novamente [se Conor McGregor tiver oportunidade de lutar pelo título]. Isso seria um absurdo".