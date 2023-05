Tiago Santos mantém o título intercontinental de kickboxing: «Dominámos os cinco assaltos de início a fim»

Foi com um triunfo aos pontos, numa decisão unânime dos juízes (3-0), que Tiago Santos bateu o togolês Zikply Anoumou, neste sábado, e manteve o título intercontinental de kickboxing, em K1 (66.8 kg).O lutador do Sporting, atual campeão europeu na categoria em questão, conseguiu superiorizar-se ao campeão africano e tem assim oportunidade de continuar com o cinturão que conquistou pela primeira vez em junho de 2022. Em declarações a Record, Tiago Santos explicou onde esteve o segredo do triunfo. "Conseguimos colocar em prática a estratégia que tínhamos para o combate e penso que dominámos os cinco assaltos do início ao fim. Assim sendo, acabámos por sair vitoriosos. É muito importante continuarmos com os nossos títulos e espero manter este por belos anos. No que depender de mim, assim será", vincou o jovem.O combate que voltou a coroar Tiago Santos, na fotografia com o pai e treinador Paulo Santos, decorreu no Casino da Figueira.