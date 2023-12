Todos os detalhes: Jamahal Hill deu soco ao irmão e deixou-o sem um dente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já se conhecem mais dados sobre a prisão de Jamahal Hill, lutador do UFC que foi detido no dia 27 de novembro, após uma altercação doméstica com o o irmão James Anthony Hill Jr.

Sabe-se agora que tudo aconteceu depois de uma intensa discussão a propósito da limpeza da casa e outros assuntos familiares. Quando a discussão escalou, Jamahal agrediu o irmão com um soco na cara que o derrubou de forma violenta.

O relatório policial destaca que esta agressão deixou James com marcas bem visíveis e sem um dente.

No YouTube, Jamahal Hill deu a sua versão de toda a situação: "Fui aconselhado a não falar sobre isto. Mal posso esperar para que a verdade seja dita em tribunal. Vou esperar por esse dia e estou ansioso para que chegue. As pessoas que me conhecem e que conhecem o meu personagem sabem quem sou. É tudo o que tenho a dizer."