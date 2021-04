Traficante que se fez passar por Conor McGregor foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão

A polícia de Surrey, em Inglatera, revelou que o traficante de droga que se fazia passar por Conor McGregor foi setenciado a 2 anos e 9 meses de cadeia.





Mark Nye, de 34 anos, declarou-se culpado de tráfico, bem como de conduzir sem carta e sem seguro.O homem foi mandado parar pela polícia a 11 de fevereiro, tendo na sua posse drogas e dois telemóveis. Mark Nye disse aos agentes que se chamava Conor, tendo com ele centenas de cartões de visita de uma empresa que usava na distribuição das drogas, a 'Mcgregor Enterprise', com o slogan 'as melhores entregas de Surrey'.A polícia analisou os telemóveis do homem e entrou centenas de mensagens relacionadas com o tráfico.