Tyson explica primeira derrota da carreira com maratona sexual: «Havia uma jovem japonesa...»

Mike Tyson sofreu a primeira derrota da carreira a 11 de fevereiro de 1990, depois de 37 vitórias consecutivas. O desaire aconteceu no Japão, frente ao norte-americano James Douglas, que levou a melhor por KO ao 10.º assalto.





Na sua biografia, o pugilista norte-americano, de 54 anos, conta o que esteve por trás do desaire. "Não queria lutar. Tudo o que na altura me interessava era festas e sexo com mulheres. Nem sequer vi os combates dele em vídeo..."Foram uns dias loucos aqueles que Tyson passou no Japão. "Tinha sexo com as empregadas do hotel e havia uma jovem japonesa com quem tinha tido relações... Quando a minha mulher saía para ir às compras, eu descia à parte traseira do hotel, onde ficava o seu quarto. Era assim que treinava para o combate", reconhece Tyson.Tyson estava confiante e nunca pensou perder o combate. "No dia anterior estive com duas empregadas ao mesmo tempo. E depois com outras duas raparigas", admitiu.