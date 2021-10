Tyson Fury segura a coroa ao arrumar Deontay Wilder

Tyson Fury terminou a trilogia de combates com Deontay Wilder com mais uma vitória e manteve assim o título de pesos-pesados da WBC e da The Ring.





O britânico (31-0-1) garantiu a segunda vitória seguida por KO frente ao norte-americano (42-2-1) no 11º round. Wilder, de 35 anos, deu praticamente tudo no ringue, mas não foi suficiente para derrotar o rival. Durante a quarta ronda, Fury foi surpreendido pelo adversário após uma investida de golpes que levou o atual campeão do mundo ao chão por duas ocasiões.Foi a primeira vez na carreira que o britânico, de 33 anos, foi duas vezes ao tapete, mas esse contratempo não afetou o resto da performance. A partir do quinto round Fury recompôs-se e impediu que Wilder o conseguisse acompanhar. Durante o resto do combate o campeão esteve sempre por cima, mas o adversário foi bastante resistente cedendo apenas na penúltima ronda.Após a vitória, Fury admitiu que Wilder foi duro de bater e que tem bastante qualidade: "Foi um grande combate digno de qualquer grande trilogia na história do desporto", disse o Gipsy King. "Não vou estar com desculpas. O Wilder é um lutador duro e deu-me muito trabalho esta noite. Sempre disse que sou o melhor do mundo e ele é o segundo", concluiu.O norte-americano admitiu que apesar de todo o esforço, o melhor homem foi o oponente, que se mantém invicto."Dei o meu melhor, mas não foi suficiente. Não tenho a certeza do que aconteceu. Eu sei que ele não veio para o combate a pesar 125 quilos para fazer balé. Ele veio para me tentar intimidar, impor a sua força e conseguiu", concluiu.Tyson Fury encerra o ciclo de confrontos com Deontay Wilder com duas vitórias e um empate. Ainda não se sabe quem será o próximo oponente do Gipsy King’ mas tudo aponta para que seja o compatriota Anthony Joshua ou o ucraniano Oleksandr Usyk, que também está invicto como Fury, dependendo do resultado da desforra entre ambos lutadores.