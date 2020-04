UFC 249 anuncia cartaz impressionante e Portugal vai estar presente

Numa altura em que praticamente todo o desporto está parado à escala global, o UFC parece apostado em ser a exceção à regra e esta segunda-feira manteve a sua intenção de avançar para a realização do UFC 249, um dos eventos mais esperados do ano no MMA, ao anunciar um cartaz completo com doze lutas. E mesmo sem Khabib Nurmagomedov, que está impossibilitado de sair da Rússia por causa do 'lockdown' a que o país foi sujeito, Dana White conseguiu reunir um elenco de sonho, com embates que prometem emoções fortes e muitos momentos para recordar.





Logo à partida surge o combate cabeça de cartaz, pelo cinturão de peso-leve, que colocará frente a frente Tony Ferguson e Justin Gaethje. Aqui, a ideia inicial era ser Khabib o adversário de Ferguson, mas a situação em torno do coronavírus provocou a troca de planos e o adiamento do embate entre ambos pela... quinta vez. Sim, esta luta parece mesmo estar embruxada E na ausência de Khabib, a verdade é que os fãs portugueses do MMA terão mesmo assim razões para se ligarem a este evento, já que um dos combates do 'main round' contará com a presença do luso-caboverdiano Yorgan de Castro. Pela segunda vez num cartaz principal, o lutador do Regiment Training Center terá pela frente o norte-americano Greg Hardy, tendo como objetivo manter o seu registo invicto no MMA, com cinco vitórias até ao momento.É provavelmente a maior dúvida de todos os fãs do MMA, mas Dana White parece já ter tudo preparado . Após anunciar este megacartaz, o homem forte do UFC explicou ao TMZ como tenciona levar a cabo o evento, apresentando uma logística que até assusta. A ideia, segundo Dana, passa por transportar todos os lutadores em aviões privados para uma ilha (ainda não sabemos qual) onde será montado todo o palco necessário para a ação no octógono.O UFC 249, recorde-se, está marcado para dia 18 de abril e inicialmente iria realizar-se em Brooklyn.