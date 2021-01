Contra todas as previsões, o norte-americano Dustin Poirier derrotou o irlandês Conor McGregor por TKO no segundo assalto do combate cabeça de cartaz do UFC 257, esta madrugada realizado na Fight Island, em Abu Dhabi.





Mais de seis anos depois do primeiro combate entre ambos, Poirier ainda esteve por baixo no primeiro assalto e o segundo parecia seguir pelo mesmo caminho até que, num ápice, o jogo mudou. McGregor acusou um golpe na perna e, numa sequência bem sucedida, o 'The Diamond' atirou-o ao solo e aplicou-lhe um histórico TKO. É que, apesar de ter sofrido a sua quinta derrota de carreira, o irlandês nunca antes tinha sido derrotado desta forma - as anteriores havia sido sempre em submissões.Quanto a Poirier, aos 32 anos consegue uma das vitórias mais importantes da carreira e parece ter definitivamente colocado para trás das costas o desaire que sofreu há mais de um ano diante de Khabib Nurmagomedov. Um russo que agora, depois desta performance, pode mesmo estar tentado a voltar para mais um 'rematch'.Além do embate entre Poirier e McGregor, o cartaz desta madrugada teve ainda um outro combate de pesos-leve entre Michael Chandler e Dan Hooker. Venceu o primeiro, também por TKO, naquela que foi a luta mais rápida da noite, resolvida ao cabo de dois minutos e meio.