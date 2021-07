UFC 264: Trilogia Poirier-McGregor com transmissão na SportTV

É já na madrugada de sábado para domingo, a partir das três da manhã, que decorre o UFC 264, um dos eventos mais esperados do ano no mundo do MMA, já que marcará o reencontro, em jeito de desforra, de Dustin Poirier e Conor McGregor. Com uma vitória para cada lado, a mais recente já este ano, com triunfo de Poirier, este combate marcará o ponto final na trilogia, com uma promessa de emoções fortes de princípio a fim.





Além desta luta, o UFC 264 contará com outros combates de realce, incluindo a luta entre Sean O'Malley e o lusoamericano Kris Moutinho, sendo que em Portugal o evento será transmitido na SportTV, havendo a possibilidade de ter acesso ao canal 3 da emissora durante 72 horas por 4,99 euros.