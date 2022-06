UFC 275: André Fialho derrotado por Jake Matthews em Singapura

O português André Fialho foi esta madrugada derrotado por Jake Matthews no UFC 275, um evento do principal campeonato de MMA mundial realizado em Singapura. Naquele que era o seu terceiro combate em menos de dois meses - tinha vencido os outros dois -, o lutador natural de Cascais acabou por ceder no segundo assalto, numa luta na qual denotou alguma falta de frescura física. Levou a melhor Matthews, um australiano de 27 anos que não combatia no UFC há mais de uma no.Para lá da luta de Fialho, houve mais dois grandes resultados a destacar. No peso meio-pesado há um novo campeão, com Jirí Procházka a fazer história ao tornar-se no primeiro checo a deter um cinturão no UFC, graça a uma vitória por submissão perante o brasileiro Glover Teixeira. Na outra luta de título, Valentina Shevchenko manteve-se com a rainha das peso mosca, mas encontrou em Taila Santos um rival inesperadamente dura. A luta acabou apenas decidida nos juízes e com decisão dividida.