UFC: Amanda Nunes assume que 'adeus' aos octógonos pode acontecer em breve

A brasileira Amanda Nunes, de 32 anos, concedeu uma entrevista à TV Globo onde abriu a porta à possibilidade de se retirar dos octógonos em breve.

A lutadora canarinha, que já conquistou dois cinturões na UFC, derrotou Felicia Spencer no recente UFC 250, e falou sem pudores do futuro: "Estou muito feliz e realizada com tudo o que consegui. Com todo o meu esforço, acompanhada por todas as pessoas que acreditaram em mim, consegui mudar a minha vida e a vida da minha família. Já conquistei tudo que queria. Estou bem e posso seguir a minha vida. Talvez uma nova etapa, talvez encontrar novos talentos ou ajudar novas lutadoras como coach."

"Estou num momento em que posso retirar-me. E estou num momento em que posso continuar a lutar, porque estou bem", rematou.