UFC: Conor McGregor aceita luta com Dustin Poirier mas impõe condição

Pode estar perto de acontecer um dos retornos mais desejados e esperados por parte dos fãs de MMA. Ausente dos octógonos desde o início do ano, quando derrotou Donald Cerrone, o irlandês Conor McGregor anunciou esta quinta-feira ter aceite a proposta do UFC para enfrentar Dustin Poirier, mas colocou uma condição essencial para que essa luta seja realizada: o combate tem de ser feito ainda em 2020.





"Olá Dustin! Aceitei a proposta do UFC para lutar contra ti, mas disse-lhes que tem de acontecer em 2020. Estou pronto para lutar a 21 de novembro, tendo em conta os recentes problemas de lesões, mas também para qualquer uma das datas de dezembro, seja a 12 ou 19. Vou também doar 500 mil dólares para a The Good Fight Foundation [a fundação de Dustin Poirier", escreveu nas redes sociais o sempre polémico lutador irlandês.Em resposta, Poirier parece agradado e até apontou um destino para o generoso donativo. "Vamos tornar isso real. Vamos usar essa doação para abrir uma academia de boxe e MMA nessa parte da cidade, onde eu e o Daniel Cormier crescemos, e onde os miúdos pagarão a mensalidade com boas notas".Atento à conversa, o próprio Cormier reagiu e deixou elogios. "Isto eu gosto. Parece que temos uma luta, rapazes! E o Conor ainda para mais está disposto a doar dinheiro para a instituição do Dustin. Excelente trabalho McGregor. É o homem!".McGregor quer, Poirier também, Cormier apoia, mas a verdade é que isso pode não chegar. É que segundo os sites especializados a proposta de Dana White passa por fazer a luta a 23 de janeiro, algo que poderá ser um grande entrave à concretização desta luta que seria naturalmente bastante mediática. O irlandês e o norte-americano, refira-se, já lutaram entre si no passo, mas já há seis anos, numa vitória de McGregor no UFC 178 logo no primeiroa assalto.