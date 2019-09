UFC: Conor McGregor deixa fãs em polvorosa com 'tweet' enigmático

Dublin, December 14th. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 16, 2019

Conor McGregor deixou os seus fãs em polvorosa perante a perspetiva de um eventual regresso aos octógonos do UFC, quando durante a manhã colocou nas redes sociais um simples 'tweet' com as palavras "Dublin, 14 de dezembro". A publicação rapidamente ganhou dimensão global, com milhares de reações e praticamente todos com a mesma conclusão: essa será a data do retorno do irlandês aos combates, mais de um ano depois da derrota com Khabib Nurmagomedov.Ora, apesar da vontade de McGregor em tentar uma vingança SER forte, parece que do lado do russo o desejo é outro: Georges St-Pierre. Pelo menos foi isso que deu a entender o empresário do russo: "Ninguém quer saber [do combate com McGregor]. Tanto quanto sei, o próximo é o Georges St-Pierre. É isso que eu quero. Nós damos ao Khabib o que ele quer e se ele me ligar a pedir o Georges St-Pierre, então será isso que terá", declarou Ali Abdelaziz, ainda antes de conhecer este 'tweet' do irlandês.Irá Khabib mudar de opinião e tentar uma nova vitória sobre o Notorious?