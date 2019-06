UFC: Conor McGregor está com ‘fome’ e quer regressar

O lutador irlandês Conor McGregor está fora dos octógonos mas continua a ser a principal figura do universo das MMA. Esta quarta-feira volta a ser notícia depois do seu treinador garantir que o lutador está com vontade de regressar à ação.

"Parece ter redescoberto a fome de lutar. O que quero dizer é que ele está motivado e isso é importante. Ele adora competir e, acima de tudo, adora vencer. Veremos se não temos novidade em breve", revelou.