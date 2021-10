UFC despede Luis Pena após agressões à namorada

O UFC decidiu terminar o contrato de Luis Pena horas depois do norte-americano ter sido preso por agredir a namorada e mais uma mulher.

O lutador, de 28 anos, foi detido na noite de sábado depois de agredir a atual companheira na sequência de uma discussão. Uma mulher tentou intervir mas acabou por ser agredida pelo ‘Violent Bob Ross’, acabando por ficar inconsciente. Pena acabou por sair em liberdade após pagar uma fiança de cinco mil euros.

É a segunda vez que o norte-americano agride a namorada. Em junho foi levado para a esquadra por espancar a parceira que nunca quis apresentar queixa.

Os oficiais da promoção de MMA norte-americana revelaram a decisão do término do vínculo com o lutador em comunicado. "O UFC está a par das alegações perturbadoras de Luis Pena. O Sr. Pena tem sido muito aberto no que trata aos seus problemas com a saúde mental e abuso de substâncias e a organização tem tentado ajudá-lo. O UFC acredita que o Sr. Pena precisa de lidar com os problemas pessoais e judiciais que tem pela frente e, em consequência, a organização informou-o do término do seu contrato".

Dana White, presidente do UFC, condenou as ações do norte-americano.

"Isto é um caso muito mau. Nós sabíamos que ele tinha problemas graves antes de tudo acontecer e tentámos ajudar. É uma atitude repugnante e não sei se vocês lêem os relatórios da polícia, mas esta detenção tinha de acontecer", considerou White.