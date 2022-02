UFC: José Aldo quer subir ao ringue com Acelino Popó

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Acelino Popó Freitas, de 46 anos, regressou aos ringues de boxe para defrontar o humorista Whindersson Nunes. Um duelo que terminou empatado e que foi alvo de intensa cobertura mediática. Aproveitando a 'onda', o antigo tetracampeão mundial de boxe mostrou vontade em voltar a subir ao ringue, mas desta feita para defontar... José Aldo. A resposta, obviamente, não tardou...

"Assim que acabou a luta vi o desafio do Popó e toda a gente sabe que tenho muita vontade de me testar na nobre arte, apesar de neste momento estar totalmente focado em voltar a ser campeão do UFC", revelou Aldo.

"Ao mesmo tempo, achei interessante o evento pela promoção da modalidade e, como sabem, também sou muito apaixonado pelo kickboxing. E esse foi um formato que o organizador trouxe da Tailândia, onde existem muitos campeonatos em que misturam boxe e kickboxing, com um round de cada. Fiquei interessado", explicou.

"Logo depois dessa luta, o filho do Popó mandou um mail para o meu agente para ver se conseguimos marcar esse confronto. Ele sugeriu essa ideia mas parece que não ficaram muito interessados. Não sei se ficaram com medo mas a verdade é que não quiseram esse formato. Mas antes de tudo tenho de ter autorização do UFC", rematou.