UFC: Khabib regressa à ação a 24 de outubro

É oficial! Khabib Nurmagomedov regressa à ação no dia 24 de outubro, no UFC 255, frente a Justin Gaethje (22-2). Lutará pelo título mundial de pesos leves num duelo que acontece depois de ter estado parado em virtude da morte do pai e treinador, que faleceu com Covid-19.

"Vai acontecer. Confirmo aqui e agora. A luta entre Khabib e Gaethje acontece a 24 de outubro", revelou Dana White, líder do UFC.

"A morte de Abdulmanap foi, obviamente, muito dura para ele. Qualquer pessoa tem uma ligação forte com o pai e no caso dele era também o seu herói. Amava-o e tinham uma relação muito próxima. Mas agora está de volta à ação", rematou White.