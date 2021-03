Lutador sensação do UFC anuncia adeus aos octógonos após longa batalha contra a Covid-19

Há muito que se sabe que a Covid-19 não olha a idades ou estatutos, e nem mesmo aqueles que supostamente têm condições físicas superiores à maioria escapam aos seus efeitos. E se muitos conseguem curar-se sem grandes sobressaltos - vários futebolistas foram infetados e voltaram, aparentemente, sem sequelas -, há quem, mesmo com essa capacidade física notável, não tenha tanta sorte. É o caso do lutador sueco de ascendência russa Khamzat Chimaev, que esta segunda-feira utilizou a sua conta na rede social para anunciar o adeus aos octógonos aos 26 anos, depois de vários meses a lutar (ainda sem vitória) contra o coronavírus.





Melhor estreante no UFC no ano passado - mercê de três vitórias em três combates no espaço de dois meses -, Chimaev contraiu a Covid-19 em dezembro, tendo desde então tentado sem sucesso recuperar-se fisicamente do abalo que teve no seu corpo. Viu três lutas com Leon Edwards serem sucessivamente adiadas desde então, foi até transportado pelo UFC de Estocolmo para Las Vegas para receber tratamentos de ponta, mas de pouco valeu. Nunca conseguiu recuperar a sua capacidade física, sofreu bastante nos treinos que foi fazendo e a mensagem que deixou no Instagram é bem clara. É hora de abandonar."Quero agradecer a todos pelo vosso apoio nesta minha caminhada neste desporto. Creio que acabou. Sim, eu sei que não ganhei o meu cinturão, mas essa não é a mais importante vitória nesta vida. Acredito que vos possa deixar chateados, mas o coração e o meu corpo dizem-me tudo. Quero agradecer à minha equipa e também ao UFC", escreveu o 'lobo tchecheno'.Confrontado com a publicação do seu lutador, o homem forte do UFC desvalorizou e falou numa mensagem partilhada por conta do momento vivido. "Quando chegou a Las Vegas, os médicos cuidaram dele e prescreveram-lhe prednisona, que é um corticóide forte para c.... Ele tomou o medicamento, deveria apenas descansar e relaxar para que pudesse recuperar. Mas ele decidiu treinar quando não poderia, sentiu-se uma merda e acabou por se deixar levar pela emoção e publicou aquilo. Não devia estar a treinar, mas o rapaz é 'selvagem'. Quer ter uma luta a cada fim de semana e agora nem pode treinar. Por isso deixou-se levar pelo momento. Mas não se vai retirar", garantiu Dana White.Levado pelo momento ou não, a verdade é que as dificuldades são bem evidentes num vídeo partilhado pela emissora RT, onde o seu 'manager' Majdi Shammas dá conta daquilo que o lutador passou numa tentativa de treino. Máquina dentro do octógono, Chimaev nem aguentou dois rounds nesse apronto - fez um, precisou de descansar e só depois voltou - e teve de encostar. Sequelas incríveis para um lutador que em 2020 fez história ao conseguir vencer dois combates no UFC no espaço de dez dias, um recorde na organização.