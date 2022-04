UFC: Manel Kape cai do cartaz do UFC Vegas 52 por resultado adverso num controlo antidoping

Manel Kape viu esta quinta-feira ser cancelada a sua luta com Su Mudaerji, do UFC Vegas 52, marcada para sábado, depois de ter obtido um resultado adverso num controlo antidoping. O anúncio inicial foi feito pelo UFC, com a indicação de que se tratava de uma desistência por "motivos pessoais", mas poucas horas depois o luso angolano surgiu a público para, numa publicação nas redes sociais que posteriormente apagou, confessar que ficou fora da luta por motivos de doping.Na sua publicação, o lutador nascido em Luanda diz ter sido detetado no seu organismo o metabólito DHCMT M3, o mesmo que em 2017 resultou na perda da vitórai de Jon Jones diante de Daniel Cormier. "Fiquei chocado ontem ao receber uma chamada do UFC, a dizerem-me que uma amostra que dei à USADA a 9 de abril deu resultado positivo de 17 microgramas por mililitro do metabólito DHCMT, conhecido por M3. Quero deixar claro que nunca tomei de forma propositada um DHCMT ou qualquer outra substância. Não faço qualquer ideia de como isto entrou no meu sistema. Nunca tive problemas com os testes feitos no programa e é ridículo pensar que usei substâncias proibidas, especialmente um metabólito que fica no sistema por meses e por vezes anos, como sei que acontece", assume o lutador, conhecido como Starboy."Ontem à noite aprendi muita coisa sobre isto. Sei que há uns anos o UFC mudou o seu programa antidoping e instituiu um limite de 100 microgramas por mililitro, que tem de ser excedido para haver violação do programa. Isto é importante de refirir: eu não fui acusado de nenhuma violação ou fui sancionado ou suspenso em relação ao que foi encontrado. Ainda assim, também sei que a Comissão Atlética do Nevada tem lidado com estas situações com um programa que aplica testes exaustivos durante os seis meses posteriores. Vou, claro, aderir a esse programa, porque não tenho nada a esconder".Manel Kape assumiu ter conhecimento de vários lutadores que estão na mesma situação que a sua, com a presença de valores baixos de M3 no seu sistema sem ter ideia de como tal sucedeu. "Sei que outros atletas profissionais, incluindo alguns da Major League Baseball, tiveram o mesmo problema. E mesmo que garanta que vou fazer tudo o que puder para encontrar uma resposta, sei que muitas vezes essas respostas não são encontradas no que a isto diz respeito. Estou grato ao programa do UFC por reconhecer este problema e ter ajustado o seu programa de acordo com a situação. Vou cooperar com a Comissão Atlética do Nevada e farei tudo para que me forneçam uma licença para lutar. Espero ver-vos novamente no octógono", finalizou.Não se sabe ao certo o que sucederá daqui para a frente, mas uma coisa é certa: a luta de sábado está mesmo cancelada.