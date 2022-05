UFC: Manel Kapé tem data de regresso marcada

Depois de ter saído do cartaz do UFC Vegas 52 devido a um resultado adverso num controlo antidoping - por conta de valores elevados de um metabólito -, o luso angolano Manel Kapé está de volta aos programas do principal campeonato de artes marciais mistas do Mundo. O retorno está marcado para 11 de junho, e logo para um combate num evento principal, o UFC 275, a disputar em Singapura.O adversário do lutador de 28 anos, com um registo de carreira de 17 triunfos e 6 derrotas, será Rogerio Bontorin, um brasileiro de 30 anos que conta com totais de carreira de 17 vitórias e 4 desaires. Desde que chegou ao UFC, Bontorin tem duas vitórias, três derrotas e um 'no contest', ao passo que o Kapé conta com dois triunfos e dois desaires.O duelo luso-brasileiro será um dos presentes no cartaz preliminar, que abrirá as hostilidades antes do prato principal da noite, com a discussão de dois títulos, entre Glover Teixeira e Jiri Prochazka - pelos pesos meio pesados - e ainda entre Valentina Shevchenko e Taila Santos - no peso mosca.