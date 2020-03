UFC não quer parar: «As pessoas têm de estar entretidas»

O surto do coronavírus tem afetado eventos desportivos um pouco por todo o Mundo, mas o UFC está apostado em fugir à tendência. Pelo menos foi isso que garantiu Dana White, que em entrevista à CNN assegurou que tudo fará para que os eventos em agenda se realizem, nomeadamente o combate entre Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, do UFC 249, marcado para 18 de abril.





"Se conseguir encontrar uma forma de manter o UFC ativo e fazê-lo de forma segura, sem colocar ninguém da nossa parte em risco, vamos manter tudo como está. Em tempos como este necessitamos que as pessoas estejam entretidas. As pessoas precisam de sentir que há algo normal a acontecer. Vai acontecer. Vamos tornar este combate real. Vou encontrar uma solução e vou garantir que todos estarão em segurança", assegurou Dana White.Por saber está o mais importante, a localização do combate, já que praticamente todos os países estão a travar a realização de eventos em massa... A luta, refira-se, estava inicialmente marcada para o Barclays Center, em Brooklyn, mas as autoridades nova-iorquinas já proíbiram a sua realização em face da situação atual.