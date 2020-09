UFC: Paulo Borrachinha e o vinho para... adormecer

O brasileiro Paulo Borrachinha entra no octógono no próximo sábado, frente a Israel Adesanya, na Ilha da Luta, para tentar conquistar o cinturão de peso-médio do UFC.

No seu canal de YouTube tem mostrado parte da preparação para o grande desafio e revelado alguns segredos. Um deles prende-se com a utilização que faz do vinho como ajuda essencial para adormecer...

"Quando tenho dificuldades em dormir, recorro ao vinho e tomo uma taça ou duas, no máximo. É o que me faz dormir", revelou.

Borrachinha mostrou depois os suplementos a que recorre, destacando que todos são legais.

"São muitos suplementos. Até se podem assustar ao ver tanta coisa. Tenho praticamente uma loja aqui. São muitos suplementos, mas cada um tem uma função. São todos legais, são todos permitidos e não existe nenhuma substância proibida, nenhum doping... São extraídos de coisas naturais", assegurou.