UFC: Primo de Khabib Nurmagomedov falha estreia

???? ????? ???????. ????????? ????????? ???? ???? ???????? ? ????? ? ??????? ????????????, ??????? ???? ??????? ??????????????? ?????????. ?? ???????? ?? ??? ?? ? ??? ???? ??????? ???? ?????????, ??? ?? ???????? 24 ???????. ??????? ?????, ????? ????? ??????? ? ???-???? ??? ????? ???? ? ??? ????????????????? ? ?????. - ????????????? ????????, ?????? ??? ???? ??????? @umar_nurmagomedov