UFC: Rachel Ostovich barbaramente agredida

Rachel Ostovich, lutadora do UFC, continua internada numa unidade hospitalar de Honolulul no Havai, depois de ter sido brutalmente espancada na madrugada de domingo, alegadamente pelo marido - Arnold Berdon, também ele lutador de MMA.Ostovich tinha duelo marcado com Paige VanZant no UFC 143, a 19 de janeiro, mas o encontro já foi cancelado, uma vez que Ostovich se encontra em mau estado, com uma lesão grave na órbita ocular e as autoridades estão a investigar o sucedido, tendo já aberto uma caça ao homem em busca de Berdon.De acordo com os dados mais recentes, terá sido o marido da lutadora a agredi-la, não existindo por agora qualquer detenção a registar.A lutadora tem um registo de 4-4 enquanto lutadora de Mixed Martial Arts, com um 1-1 no UFC, tendo-se estreado em 2017 frente a Karine Gevorgyan.