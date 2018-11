UFC: Rachel Ostovich já tinha sido agredida

A lutadora Rachel Ostovich abordou pela primeira vez os momentos de pânico que viveu às mãos do marido Arnold Berdon no passado domingo. A lutadora de MMA saiu muito maltratada do incidente, com uma lesão grave no globo ocular que a impedirá de disputar o combate com Paige VanZant, em janeiro de 2019.

Sabe-se agora que a lutadora de 27 anos já tinha sido alvo das agressões do marido, num caso que remonta a maio deste ano e no qual Arnold agrediu a mulher com diversos murros na zona das pernas.

De resto, logo na segunda-feira, horas depois da selvática agressão, Rachel fez entrar nas autoridades uma ordem de restrição, que foi imediatamente aceite pela Polícia de Honolulu. Deste modo, o agressor não se pode aproximar da mulher e da pequena Ruby Rose, filha de ambos com apenas 5 anos. Uma ordem de restrição válida até 18 de maio de 2019.

Agressor vai tentar defender-se

Desde que foi detido na terça-feira, Arnold Berdon fechou as contas pessoais de Instagram e Twitter, sendo que as únicas declarações sobre a nefasta noite foram proferidas pelos familiares do lutador.

"Ele planeia negar todas as acusações. Está em busca de um advogado e pretende defender-se das acusações de agressão à mulher. Ele tentará provar que foi atacado primeiro e que se estava a defender", revelou o familiar.

Combate com VanZant seria trampolim

Devido à grave lesão ocular sofrido no ataque, Rachel não vai poder disputar o duelo com Paige VanZant em janeiro de 2019, integrado no UFC 143, a 19 de janeiro. Um combate que seria um excelente cartão de visita para Ostovich, menos mediática do que a contendora.

Rachel começou carreira em 2010, passando de amadora a profissional e, 2014. Integrou o UFC em agosto de 2017 e 4 meses depois participou no Ultimate Fighter 26 Finale. Venceu o duelo no 1.º assalto, com uma submissão.

O último combate que disputou foi frente a Montana de la Rosa em julho, no Ultimate Fighter 27 Finale.