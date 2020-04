Uma ilha privada e aviões particulares: o plano do presidente da UFC em tempos de Covid-19

A pandemia de Covid-19 não parece assustar a UFC, que de acordo com o seu presidente, Dana White, tem um plano para continuar a competição… numa ilha privada.





Depois do encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e os representantes das ligas profissionais do país, no qual previu-se que os eventos desportivos nos EUA voltariam entre os meses de agosto ou setembro, Dana White começou a preparar um plano para não interromper a competição de MMA, plano esse que revelou em exclusivo para a TMZ."Estamos a trabalhar nesta ideia desde que o Mundo acordou do avesso. Esta é, muito provavelmente, a coisa mais difícil que eu já alguma vez fiz na minha vida. Tenho um contrato de dois meses com uma ilha privada. Teremos combates todas as semanas. Estamos a instalar a estrutura neste momento, vamos começar a fazer lutas internacionais com lutadores também eles internacionais. Não posso levá-los para os Estados Unidos, mas posso levá-los para lá", revelou, adicionando: "A ilha estará pronta dentro de dois dias. Teremos os nossos próprios aviões particulares."