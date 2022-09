Vem aí novo combate entre Mayweather e McGregor

Pode estar para breve a confirmação de mais uma luta entre duas das maiores estrelas dos desportos de combate dos últimos tempos. Pelo menos foi isso que garantiu Floyd Mayweather esta quarta-feira, numa conversa de lançamento do próximo evento no qual estará integrado, com uma luta de exibição diante do japonês Mikuru Asakura. O evento está marcado para este fim de semana, no Japão, mas na cabeça está outro combate: diante de Conor McGregor."Quero entrar no ringue e divertir-me [frente a Asakura]. Depois terei outro combate no Dubai, em novembro, e em 2023 outro diante do Conor McGregor. Não sei se será uma exibição ou uma luta verdadeira, mas estamos a falar sobre ambos os cenários. Pessoalmente preferia que fosse uma exibição. Não quero lutas onde me vou colocar à mercê de levar verdadeiros golpes. Não me importo de lutar contra tipos como o McGregor, que não dão assim tão forte, mas não quero de modo algum meter-me numa situação em que me possa lesionar ou magoar", atirou o Money Man, que ao longo da sua carreira conseguiu 50 vitórias em 50 combates.O último desses triunfos foi precisamente diante de McGregor, em 26 de agosto de 2017. O reencontro pode dar-se seis anos depois, com Mayweather já nos 46 anos e o irlandês nos 35.