Vince McMahon deixa a presidência da WWE após estar envolvido em suspeitas de suborno

Vince McMahon comunicou esta sexta-feira, em nota publicada no sítio oficial da World Wrestling Entertainment (WWE), que vai afastar-se "com efeitos imediatos" do cargo de CEO da empresa, uma decisão que surge após o empresário norte-americano estar suspeito de ter subornado uma ex-funcionária com quem terá tido um caso amoroso.

No mesmo comunicado, é informado ainda que a liderança da WWE ficará agora ao encargo de Stephanie, filha de Vince McMahon, que assume a presidência da empresa de forma interina.

"Concordei em cooperar plenamente com a investigação do Comité Especial e farei o meu melhor para apoiar a investigação. Também concordei em aceitar as conclusões e o resultado da investigação, sejam eles quais forem", pode ler-se no comunicado publicado no site da WWE.



De acordo com o que foi divulgado pela imprensa internacional, Vince McMahon terá subornado uma ex-funcionária da WWE com uma 'mala' de três milhões de dólares (cerca de 2.85 milhões de euros) para que esta não divulgasse um alegado caso amoroso que terá existido entre ambos.