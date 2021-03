«Vou violar-te, cara...»: o comentário de Adesanya que levou o governo neozelandês a intervir

Israel Adesanya tem estado nos dias que correm no centro da polémica na Nova Zelândia. O lutador nigeriano de MMA, com passaporte neozelandês, ameaçou o norte-americano Kevin Holland através de um vídeo publicado no Instagram, mensagem que não passou despercebida aos seus 4.6 milhões de seguidores naquela rede social. "Vou violar-te, cara***", disse o nigeriano. A publicação foi posteriormente apagada.

Este vídeo teve tanta repercussão na Internet que levou à intervenção de Grant Robertson, vice-primeiro-ministro neozelandês, que pediu intervenção da UFC. "Temos de levar a violação como um assunto sério. Não é um tema sobre o qual se devam fazer piadas ou comentários frívolos. Agora vai depender do que a UFC fizer", atirou, em declarações à 'Radio New Zeeland'.