Wikipedia pede desculpa após 'anunciar' morte de Conor McGregor: «Tentativa de vandalismo»

Um responsável da 'Fundação Wikimedia', uma organização que, entre outros, opera a 'Wikipedia', lamentou uma entrada no site onde referia que o lutador irlandês Conor McGregor tinha morrido a 4 de agosto.Este sexta-feira surgiram inúmeros relatos de utilizadores que, ao pesquisarem o nome de McGregor, se depararam com a alegada morte do mesmo, algo que gerou alguma controvérsia e confusão nas redes sociais e levou mesmo a um pedido de desculpas."O artigo da Wikipedia sobre Conor McGregor foi manipulado de maneira a incluir uma data para a sua morte. Devido à maneira como extraimos dados e resultados para projetos como a 'Wikipedia', isto pode ter resultado de alguma tentativa de vandalismo", explicou um responsável da 'Fundação Wikimedia', citado pela 'Marca'.De resto, McGregor - que recentemente revelou que se vai estrear no mundo do cinema - partilhou uma publicação nas redes sociais na noite desta sexta-feira, dia 5.