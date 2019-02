WWE: Rob Gronkowski pode subir a ringue

Rob Gronkowski, jogador dos New England Patriots, conquistou no fim-de-semana mais um Super Bowl ao serviço da formação que representa há 3 anos. Seria normal que as notícias consequentes fossem sobre o importante sucesso averbado pelo jogador de 29 anos. Contudo, o caminho é diferente e leva-nos até aos ringues da... WWE.

Gronkowski já fez uma participação no grande circo do entretenimento desportivo norte-americano. Talvez por isso, o popular Triple H abordou o tema como uma possibilidade real: "O Gronk já falou dessa possibilidade. Ele gostou de estar connosco e achou muita piada. Não sei se o interesse é sério, mas sei que já falou com a Ronda Rousey, por exemplo. As portas da WWE estão sempre abertas para ele."