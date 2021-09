WWE: Roman Reigns e Brock Lesnar oficializado para o Crown Jewel

A WWE confirmou que Roman Reigns vai defender o título universal frente a Brock Lesnar, no Crown Jewel, na Arábia Saudita. É a primeira vez que a companhia de Vince McMahon volta ao país, após o início da pandemia covid-19.

No final do Summerslam, o ‘Beast Incarnate’ surpreendeu tudo e todos ao confrontar Reigns, que tinha acabado de bater John Cena pelo título. Durante a última edição do Smackdown, Lesnar desafiou publicamente o atual campeão, que aceitou o desafio garantindo que ia esmagar o adversário.

O confronto de titãs está marcado para 21 de outubro, mas até lá o ‘Tribal Chief’ ainda terá de defender o cinturão frente a Finn Bálor, a 26 de setembro, no Extreme Rules.