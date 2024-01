Patinadora russa de 17 anos 'cai' do céu olímpico ao inferno do doping: quem é Kamila Valieva?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kamila Valieva não é de todo um nome desconhecido da alta competição. Praticamente dois anos depois de ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim, a patinadora artística russa foi banida das competições olímpicas por quatro anos e, obviamente, desclassificada. A razão foi um teste de doping que acusou positivo para trimetazidina, utilizada no tratamento de angina peitoral - e a decisão foi tomada pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Mais: a patinadora e as colegas de seleção perdem automaticamente a medalha de ouro conquistada na prova por equipas, que será atribuída aos Estados Unidos. Na altura, Valieva tentou alegar que o teste tinha acusado positivo por contaminação de uma substância contida num medicamento que o avô tomava para efeitos cardíacos, mas a alegação foi recusada. Leia mais