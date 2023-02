Portugal em último no sprint por equipas no Mundial de esqui nórdico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal terminou, este domingo, a prova de qualificação de sprint clássico por equipas na última posição no Campeonato do Mundo de esqui nórdico, em Planica, na Eslovénia.

José Cabeça, eborense de 26 anos, foi o primeiro da formação lusa a competir, com o dorsal 34, e terminou com o penúltimo tempo, em 67.º, enquanto o outro português, Filipe Cabrita, algarvio de 43 anos, chegou à meta na última posição, em 68.º.

Esta foi a primeira vez que Portugal participou numa prova por equipas, com dois atletas melhores nas competições de fundo, mas que, na qualificação do sprint clássico, na quinta-feira, conseguiram melhorar as suas marcas em relação ao último Mundial.

Na qualificação por equipas, a favorita Noruega cumpriu as expectativas e o campeão Johannes Hoesflot Klaebo cortou a meta em 2.39,2 minutos, com o companheiro de equipa, Pall Goldberg em segundo, a demorar mais 2,9 segundos e o checo Michal Novak a terminar com mais 3,8 segundos.

Na final, Klaebo pode tornar-se o primeiro homem a conquistar três títulos mundiais no sprint por equipas.

O italiano Frederico Pellegrino, com três medalhas em campeonatos do mundo no sprint por equipas, uma de prata e duas de bronze, qualificou-se para a final com o quarto melhor tempo, a 4,1 segundos de Klaebo.

Numa prova para a qual o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Flávio, alertava não poder "aspirar a resultados", por ser a primeira participação e os dois atletas lusos estarem vocacionados para as distâncias, José Cabeça fez o percurso em 3.44,6 minutos, a 1.05,4 do primeiro, e Filipe Cabrita em 4.03,1, mais 1.23,9 do que o norueguês.

À final passam as 15 equipas com os melhores tempos, após a soma dos resultados dos dois atletas, e Portugal terminou hoje a sua participação em Planica, depois de José Cabeça e Filipe Cabrita terem competido também nos 10 km estilo livre e no sprint clássico, provas em que melhoraram os resultados comparativamente a Oberstdorf2021.

O Campeonato do Mundo de esqui nórdico decorre até 5 de março em Planica, na Eslovénia.