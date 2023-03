Assim ficaram as pernas de Luis Enrique após fazer uma das provas de BTT mais duras do Mundo

Así se te quedan las piernas después de 8 días de btt, 658 kms y 15.500+ pic.twitter.com/NeL5wsyDBd — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) March 26, 2023

Alguns meses depois de ter deixado o comando da seleção espanhola, Luis Enrique voltou a uma das suas paixões, ao participar pela terceira vez no Cape Epic, a corrida de 'mountain bike' considerada como a mais dura do Mundo. Depois de ter participado em 2013 e 2018, o técnico espanhol de 52 anos juntou mais uma medalha ao seu currículo e mostrou que a idade não é impeditiva de fazer desafios desta dimensão.E quando se fala em dureza... é mesmo! São 658 quilómetros ao longo de oito dias, com mais de 15 mil metros de desnível positivo. Dureza que 'Lucho' sentiu nas pernas, que ficaram no estado que se pode ver no 'tweet' abaixo.Este ano, refira-se, Luis Enrique correu em dedicatória a Juan Carlos Unzué, antigo jogador e adjunto do Barcelona que luta contra esclerose lateral amiotrófica - com quem completou esta aventura em 2013. Este ano foi acompanhado de Tomás Latorre - o companheiro da edição de 2018 -, terminando na 316.ª, com 45:17.32 horas.