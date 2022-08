Escocês morre dois dias depois de se sagrar campeão nacional de BTT

View this post on Instagram A post shared by Rab Wardell (@rabwardell)

Morreu esta terça-feira, apenas dois dias depois de se ter sagrado campeão nacional de MTB XC, o escocês Rab Wardell, vítima de ataque cardíaco. Além de recente campeão nacional, Wardell, que tinha 37 anos, era um dos nomes mais acarinhados na modalidade em terras britânicas e mantinha uma relação com Katie Archibald, a atual campeã olímpica de Madison.Nas redes sociais, Archibald deixou uma emocionada mensagem, na qual revelou que tentou até ao fim salvar a vida do seu parceiro. "Ainda não acredito no que aconteceu. Se isto é real. Por que razão ele morreu agora, estando tão bem de saúde e feliz. Sofreu um ataque cardíaco quando estava deitado na cama. Tentei e tentei, os paramédicos chegaram uns minutos depois, mas o coração dele parou e não conseguiram trazê-lo de volta", escreveu a ciclista.Rab Wardell, refira-se, tinha estado horas antes em direto no programa 'The Nine', da BBC Escócia, no qual falou sobre a sua vitória e também a carreira.