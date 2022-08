Gonçalo Bandeira fica em 31.º em downhill nos Mundiais de BTT

O português Gonçalo Bandeira foi este domingo o 31.º classificado nos campeonatos do mundo de downhill, em França, o segundo melhor resultado de um português em Mundiais de elite, após o 24.º lugar de Francisco Pardal em 2018.

O corredor da seleção lusa fez a descida em 3.31,475 minutos, mantendo-se com um dos melhores registos durante grande parte da corrida, mas terminou na 31.ª posição entre 81 participantes, gastando mais 10,997 segundos do que o vencedor da camisola arco-íris, o francês Loic Bruni.

Num pódio totalmente composto por corredores da seleção da casa, o segundo classificado foi Amaury Pierron, a 2,581 segundos do vencedor, e o terceiro foi Loris Vergier, a 3,386.

O selecionador nacional, Pedro Vigário, considerou, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), que "o Gonçalo fez uma boa corrida e conseguiu um dos melhores resultados de sempre para Portugal nesta disciplina. Ainda é jovem e a indicação que aqui deu hoje é a de que tem um grande futuro na modalidade".

Hoje também se disputou a final júnior de downhill, com dois portugueses entre os participantes, ambos estreando-se em campeonatos do mundo. Henrique Ferreira foi o mais rápido dos portugueses, ocupando a 45.ª posição, com 4.11,634, mais 43,310 segundos do que o britânico Jordam Williams, que conquistou a medalha de ouro. Matias Camacho foi o 52.º, a 1.04,835 minutos do vencedor.

"Os nossos juniores já tinham cumprido o objetivo, que era qualificarem-se para a final. Hoje queriam fazer melhor e ficaram algo aborrecidos com alguns erros que cometeram, mas são falhas normais em atletas tão jovens na sua primeira experiência internacional a este nível. Faço um balanço muito positivo da prestação dos dois", afirmou Pedro Vigário.

Os campeonatos do mundo de BTT terminam no domingo, e Portugal terá representantes nas provas sub-23 de cross country olímpico (XCO), com Raquel Queirós e João Cruz.