José Borges e Sara Ferreira vencem Nacionais de enduro BTT

Os ciclistas José Borges (BTT Matosinhos) e Sara Ferreira (Maiatos) sagraram-se este domingo campeões de Portugal de enduro BTT, com duas prestações dominantes em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.

José Borges acabou a prova em 13.49,026 minutos, à frente de Nuno Reis, segundo a 40 segundos, e Jimmy Silva (Carvalheiro), terceiro a 42.

Já Sara Ferreira, que como o campeão de elite masculina foi a mais rápida em todas as classificativas, fechou a prova ao cabo de 20.18,034 minutos, quase 37 segundos a menos do que Ana Leite (Axpo/FirstBike/Vila do Conde), segunda, e 54 para a olímpica de cross country Raquel Queirós (MMR Factory Racing), terceira.